Видео: центр Петербурга утопает в снежной каше

Петербуржцы продолжают жаловаться на плохое качество уборки снега в городе. Piter.TV оценил состояние главных улиц Центрального района.

Из-за скопления грязного снега на тротуарах и проезжей части петербуржцы испытывают трудности в передвижении по городу. Корреспондент Piter.TV зафиксировал уровень уборки снега в Центральном районе. Самой грязной оказалсь Дегтярная улица: тротуар покрыт наледью, что подвергает опасности пешеходов с детьми и пожилых граждан. Стоит отметить, что Дегтярная улица входит в зону платной парковки, однако на ее участке от Невского проспекта до 2-ой Советской улицы мест для машин практически нет: вдоль тротуара возвышаются горы снега.

Похожая ситуация и на Полтавской улице, на парковочных местах выставлены картонные коробки и лежат грязные снежные комки. На проспекте Бакунина при переходе через дорогу люди вынуждены пробираться по снежной каше, как и на Конной, Харьковской и Тележной улицах. Невский проспект тоже нельзя назвать самым чистым: тротуары убраны некачественно, подъезды к остановкам общественного транспорта заполнены снегом.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов заявил, что город в целом справляется с уборкой дорог от снега. При этом он призвал коммунальщиков оперативнее решать существующие проблемы. С тех пор ситуация так и не изменилась к лучшему, а в городе даже появился отдельный арт-объект - недовольные горожане прозвали его "Кучей Беглова". Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время проблемы возникнут не только у комитета по благоустройству и жилищного комитета, но еще и у специалистов "Водоканала", Не убранные вовремя кучи снега при повышении температуры могут превратиться в потоки грязной жижи, состоящей из воды, наледи и реагентов. Справится ли с такой нагрузкой городская ливневка - главный вопрос предстоящей недели.

Фото, видео: Piter.TV