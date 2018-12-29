Петербуржцы пожаловались на "неправильную" уборку снега и сосулек

В пятницу, 18 января, горожане возмутились неправильной уборкой снега и сосулек во Фрунзенском районе. Соответствующий видеоролик они разметили в соцсети.
Как оказалось, уборщики не выставили ограждение, которое предупреждает о работах.
Инцидент произошел на "Славянском базаре".
Там люди в час пик ходят с детьми в магазин. А сверху сосульки и снег падают
отмечает очевидец
На кадрах видно, что работники лопатами сбивают сосульки на головы прохожих, а потом посыпают их снегом.
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