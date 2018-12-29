  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:39
109
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Петербуржцы пожаловались на "неправильную" уборку снега и сосулек

0 0

Уборщики не выставили ограждение, которое предупреждает о работах.

В пятницу, 18 января, горожане возмутились неправильной уборкой снега и сосулек во Фрунзенском районе. Соответствующий видеоролик они разметили в соцсети. 

Как оказалось, уборщики не выставили ограждение, которое предупреждает о работах. 

Инцидент произошел на "Славянском базаре".

Там люди в час пик ходят с детьми в магазин. А сверху сосульки и снег падают

отмечает очевидец

На кадрах видно, что работники лопатами сбивают сосульки на головы прохожих, а потом посыпают их снегом. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге автобус вновь застрял в сугробе: петербуржцы засучили пуховики 

Видео:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк

 

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: петербург уборка снега, фрунзенский район снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Оставить комментарий