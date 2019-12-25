Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Постпред РФ при ООН рассказал о том, для чего ВС РФ вводит войска на Донбасс.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал цель признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. На заседании Совета Безопасности ООН дипломат заметил иностранным коллегам, что лидер страны дал поручение обеспечить поддержание мира и стабильности на Донбассе, а также спасти многие жизни мирных граждан. Именно для этого РФ вводит на территорию собственные Вооруженные силы.

В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По словам российского дипломата, вина этих граждан Донбасса состоит только в том, что они после незаконного государственного переворота на Майдане в 2014 году захотели обсудить с новыми властями соблюдение своих прав. Из-за резкой интенсификации военной активности ВСУ на линии соприкосновения за последние дни жизни сотен тысяч женщин, детей и пожилых людей вновь оказались под реальной угрозой.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

