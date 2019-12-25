Зеленский: Украина ничего никому не должна и ничего никому не отдаст

Президент напомнил, что границы Украины закреплены на международном уровне.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил народу о том, что страна ничего никому не должна, поэтому ничего никому не отдаст. Такие обещания политик высказал нации во время экстренного ролика, выпущенного в ночь на 22 февраля. Киев отреагировал на признание независимости ЛНР и ДНР Россией. Украина заметила, что остается привержена урегулированию конфликта на Донбасса мирным дипломатическим способом.

Мы верны политико-дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства также заверил украинцев, что в настоящее время государственные границы страны надежно защищены от нападения, а также на территории сформирована система обороны при поддержке западных партнеров. При этом военнослужащие не поддадутся на какие-либо провокации со стороны противника. Зеленский уточнил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Президент пообещал проинформировать население в том случае, если ситуация изменится в худшую сторону и возрастут риски. Глава страны напомнил, что территориальные границы государства признаны на международном уровне и они таковыми останутся вне зависимости от действий РФ.

Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины".

Фото и видео: Facebook / Офіс Президента України