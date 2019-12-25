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Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"
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Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"

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Президент Украины оценил признание РФ суверенитета ДНР и ЛНР.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Москвы по признанию независимости ЛНР и ДНР "нарушением суверенитета и территориальной целостности". Об этом глава государства заявил в экстренном телеобращении к нации. Политик записал ролик в ночь на 22 февраля. 

Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение…Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство РФ.

Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению Зеленского, своими совместными документами с руководством Луганской и Донецкой народных республик Россия только легализует нахождение своих войск и военной техники на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По данным президента Украины, силы РФ находятся там с 2014 года.

Зеленский: Украина имеет право на оборону в коллективном формате.

Фото и видео: Facebook / Офіс Президента України
 

Теги: владимир зеленский, донбасс, признание лнр и днр, суверенитет украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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