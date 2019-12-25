Зеленский: Украина имеет право на оборону в коллективном формате

Глава Украины рассказал о дальнейших шагах по деэскалации конфликт на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право на оборону в индивидуальном и коллективном формате. Об этом глава государства упомянул во время экстренного видеообращения к нации. Политик добавил, что Киев стремится к миру, поэтому продолжит дипломатическую работу в направлении урегулирования конфликта на Донбассе. Таким образом лидер страны отреагировал на признание РФ независимости ДНР и ЛНР.

Что будет происходить дальше? МИД Украины направил государствам-членам СБ ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации…проведение специального заседания ОБСЕ. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент добавил зрителям, что уже обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Олафом Шольцем, американским лидером Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главой Евросовета Шарлем Мишелем. Еще Зеленский планирует переговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Небензя: Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений.

Фото и видео: Facebook / Офіс Президента України