Постпред РФ при ООН считает, что Украина не выполняет условия международных договоренностей по Донбассу.

Украинский президент Владимир Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный российский представитель при международной организации Василий Небензя. По данным Москвы, Киев вернулся к агрессивной и воинственной риторике в отношении Донбасса и урегулирования конфликта в регионе.

Особенно много надежд было связано с избранием в 2019 году нового президента Украины, пообещавшего, наконец, установить мир на Донбассе. Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись. Василий Небензя, дипломат РФ

Дипломат уточнил, что ВСУ продолжают обстрелы мирных жителей, а украинское руководство делает все для того, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договоренности. Небензя уточнил, что Киев упрямо отказывается напрямую говорить с официальными представителями Донецка и Луганска. В РФ напомнили коллегам о том, что это требование является центральным и несущими элементом комплекса мер по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций



