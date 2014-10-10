  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Небензя: "либеральничать" с нарушителями режима перемирия на Донбассе никто не станет
Сегодня, 7:11
194
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Небензя: "либеральничать" с нарушителями режима перемирия на Донбассе никто не станет

0 0

В России призвали Запад и Киев отказаться от военных авантюр.

Российский постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "либеральничать" с нарушителями режима перемирия на Донбассе никто не станет. Такое заявление дипломат сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной ситуации на Украине. Специалист предупредил иностранных коллег о том, что Вооруженные силы РФ по просьбе руководства Луганской и Донецкой народных республик будут следить за соблюдением договоренностей.

Этот конфликт далеко не исчерпан. Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает наускивать, подбадривать и вооружать Киев. 

Василий небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает сегодня Запад и киевский режим  сосредоточить свои усилия на том, чтобы "утихомирить" Украины и удержать страну от новых военных авантюр. Небензя подчеркнул, что эти операции дорого обойдутся Киеву.

Шольц: Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: василий небензя, генеральная ассамблея, донбасс, оон, режим прекращения огня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии