В России призвали Запад и Киев отказаться от военных авантюр.

Российский постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "либеральничать" с нарушителями режима перемирия на Донбассе никто не станет. Такое заявление дипломат сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной ситуации на Украине. Специалист предупредил иностранных коллег о том, что Вооруженные силы РФ по просьбе руководства Луганской и Донецкой народных республик будут следить за соблюдением договоренностей.

Этот конфликт далеко не исчерпан. Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает наускивать, подбадривать и вооружать Киев. Василий небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает сегодня Запад и киевский режим сосредоточить свои усилия на том, чтобы "утихомирить" Украины и удержать страну от новых военных авантюр. Небензя подчеркнул, что эти операции дорого обойдутся Киеву.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

