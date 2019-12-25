Шольц: Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"

В ФРГ приняли меры после признания Россией ДНР и ЛНР.

Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2". Об этом на совместной пресс-конференции с главой правительства Ирландии Михолом Мартином сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц. Чиновник уточнил, что к такому решению Берлин пришел после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. По словам специалиста, ограничение в сфере энергетики является техническим, но при этом необходимой административно-правовой мерой.

Должны заново оценить…Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Без сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Россия официально признала суверенитет ЛНР и ДНР вечером 21 февраля. На Западе заявили что такое решение не останется без последствий для экономического сектора РФ, так как страна якобы нарушает международное право и Устав ООН.

Шольц: вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке.

Фото: YouTube / phoenix