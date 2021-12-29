Шольц: вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке

Канцлер Германии выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке дня и в обозримом будущем. Такое заявление чиновник из Германии сделал в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава правительства ФРГ добавил, что решения военного альянса в пользу гарантированного присоединения Киева к блоку не было. Он счел парадоксом факт, что данный вопрос уже сейчас является вопросом разногласий между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее упоминал о том, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила на заседании поправки к Конституции, закрепляющие государственное стремление по присоединению к Североатлантическому блоку. Сейчас страна имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Глава ЕК: санкции против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологии.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL