Глава ЕК: санкции против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологии

Урсула фон дер Ляйен рассказала о подготовленном пакете ограничительных мер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что санкции против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологии. Об этом европейская чиновница рассказала участникам Мюнхенской конференции по безопасности. Она уточнила, что экономические ограничения будут введены в отношении Москвы в том случае, если она решит напасть на территорию соседнего государства. По версии Ляйен, конфликт вокруг Украины создала именно Россия.

Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Запада против РФ в случае войны включают кредитные и технологические ограничения. Всеобъемлющий пакет мер воздействия подготовлен совместно с США, Канадой и Великобританией. Запад готовится ограничить доступ России к финансовым рынкам и введет запрет на экспорт продукции. Меры блокируют возможности страны по модернизации и диверсификации национальной системы экономики. ЕС и НАТО согласились сохранять полное единство по вопросу обеспечения безопасности Украины от действий РФ.

Зеленский в Мюнхене планирует попросить о военной и финансовой поддержке.

Фото: European Commission

