В СБ ООН напомнили о действиях союзников в поддержке ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ценой огромных потерь Вооруженных сил Украины в Курской области пытается доказать коллективному Западу, что Украина способна продолжать неудачные попытки противостоять на поле боя Москве. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что "бывший актер Зеленский" игнорирует обрушение восточного фронта. Он добавил, что в приграничных районах Курской области ВСУ контролируют менее трети захваченной ими в августе 2024 года территории.

Кое-какой ущерб обломки все-таки наносят. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат указал на очередную крайне неудачную попытку контрнаступления со стороны армии противника, в которой ВСУ лишились тысяч солдат и сотен единиц поставляемой международными союзниками техники. Василий Небензя добавил, что Владимиру Зеленскому лишь остается "пытаться одержать новые "медийные перемоги", а также атаковать объекты на российской территории западными дальнобойными ракетами и дронами.

Небензя: Украина становится "концлагерем им. Зеленского".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций