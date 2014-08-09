В ООН рассказали, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает мировую аудиторию от ситуации на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прекрасно осознает факт того, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его официальных рабочих поездок по Европе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации.

Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

