В ООН напомнили о насыщении черных рынков оружием, пришедшим из Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на самом деле экспортирует только наемников и оружие на рынки, так как именно они затем всплывают в конфликтных горячих точках по всему миру. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат добавил, что украинский политический деятель также продолжает свои "театральные представления на европейских подмостках".

Охота на украинских мужчин идет средь белого дня, их вытаскивают из квартир, частных домов, общежитий и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают. Хватают даже инвалидов с серьезными заболеваниями. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что Запад не должен получить новые места при расширении СБ ООН.

Фото: Организация Объединенных Наций