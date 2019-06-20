Небензя заявил, что Запад не должен получить новые места при расширении СБ ООН

Постпред РФ в ООН считает, что места должны получить мало представленные регионы мира.

Западные страны и их международные союзники слишком широко представлены в Совете Безопасности при Всемирной организации, поэтому больше не должны получать новые места в этом органе в ходе его реформирования. Соответствующую позицию огласил в интервью газете "Политика" российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат заметил, что Москва рассчитывает на то, что существующие разногласия по поводу реформирования Совбеза будут преодолены с учетом усиления коллективного запроса на укрепление "подлинно многополярного миропорядка".

Россия последовательно поддерживает идею расширения состава органа за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. Разумеется, ни о каком увеличении числа кресел для западных государств и стран, придерживающихся блоковой дисциплины, речи идти не может. Они и так перепредставлены. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Фото: Организация Объединенных Наций