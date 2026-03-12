Небензя: ВСУ использовал Storm Shadow. для атаки на российский город.

Москва не планирует запрашивать у коллег экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по городу Брянску, в результате которого погибли гражданские лица. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая перед журналистами от 11 марта. Ранее в Совбезе коллеги отклонили проект резолюции по урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Дипломат уточнил в общении со СМИ, что атака киевского режима на российский населенный пункт показывает мировой общественности очередной пример цинизма, так как жертвы погибли в результате использования как минимум семи ракет британского производства, большой дальности под названием Storm Shadow.

Просроченный глава режима Зеленский, выступая перед прессой, охарактеризовал эту атаку как успешную операцию и поблагодарил ВСУ за их службу. Это еще один яркий пример того цинизма, с которым власти Киева относятся к атакам, уносящим жизни мирных жителей. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России добавили, что такая атака ВСУ была бы невозможна в техническом плане без участия британских представителей. Василий Небензя уточнил, что использование современного западного оружия в конфликте происходит только при непосредственном участии иностранных специалистов, которые направляют наведение киевского режима на объект противника. Кроме того, некоторые страны-члены НАТО предоставляют украинским партнерам необходимые разведывательные данные.

Небензя: резолюция РФ по Ближнему Востоку была невыгодна зачинщикам конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций