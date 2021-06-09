Небензя: Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче

Постпред РФ при ООН рассказал, что Запад отказался проводить встречу, запрошенную Россией.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия скоро представит в Совете Безопасности ООН факты о ситуации в Буче, расположенной в Киевской области. Такое заявление дипломат сделал перед журналистами в рамках пресс-конференции. По мнению Москвы, отказ международных коллег провести заседание по данному вопросу свидетельствует об истинном отношении западных государств к Украине.

С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат подчеркнул представителям СМИ, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам, которые происходят в отношении мирного населения Украины. Небензя добавил, что РФ располагает физическими доказательствами подтверждения своих слов и позиции по данному вопросу. Они будут представлены в СБ ООН. Россиянин опроверг заявления британского постпреда о причинах отказа проводить запрошенную Россией встречу. По мнению Небензи, Лондон предпринял попытку "изобрести неправомочный ложный предлог" для того, чтобы не проводить мероприятие 4 марта, а перенести на 5 число.

Полянский опроверг вероятность применения ядерного оружия на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций