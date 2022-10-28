Небензя: Россия подняла в СБ ООН вопрос подготовки Киевом "грязной бомбы"

Дипломат рассказал об угрозе, в которой Россия была бы рада ошибиться.

Россия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН подняла вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы". Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации. Он рассказал о том, что делегаты обсуждали на закрытом для СМИ заседании.

Мы бы рады были ошибаться, но нельзя просто так игнорировать эти утверждения, которые носят очень серьезный характер и могут грозить крайне неприятными последствиями. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проинформировал членов Совбеза ООН о ситуации, которая на текущий момент складывается на Запорожской АЭС. Москва в свою очередь проинформировала коллег о том, что киевский режим может использовать "грязную бомбу" на украинской территории, так как обладает для этого всеми возможностями. Василий Небензя призвал мир не игнорировать данную угрозу безопасности. В России полагают, что использовать эту бомбу власти Киева могут не только на объектах, на которых с проверкой находятся сотрудники МАГАТЭ.

Представитель ООН не ответил на вопрос Небензи о расследовании по беспилотникам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

