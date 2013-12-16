Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп

Экс-глава США прокомментировал позицию Байдена по конфликту между Израилем и Ираном.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии и бывший лидер Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что Израилю не следует запрещать атаковать ядерные и нефтяные объекты, расположенные на территории Ирана. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Эксперт указал на то, что он понимает мощность ядерного оружия, поэтому американцам следует быть полностью готовыми к ответной реакции на угрозы.

Я слушал Байдена, он обычно отвечает на половину вопроса, не может ответить. У него спросили, что он думает про Иран. А он сказал: "Пока они не бьют по ядерным штуковинам". А это вещи, по которым ты хочешь ударить. Я сказал, он не прав. Разве не туда надо бить? Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что третьего октября у Джо Байдена спросили об ответном ударе еврейского государств по нефтяным объектам Ирана. Глава США ответил, что власти в Вашингтоне обсуждают этот вопрос. Американские СМИ пишут о том, что Джо Байден выступает против атаки Израиля на ядерные объекты.

Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump