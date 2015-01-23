Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда

Экс-глава США оценил обстановку в штате Огайо.

Кандидат в американские президенты от партии Республиканцев США и по совместительству бывший лидер Белого дома Дональд Трамп пообещал местным журналистам лишить гаитянских мигрантов в городе Спрингфилд штата Огайо временного защитного статуса, а затем - депортировать иностранцев на родину. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления, транслировавшегося в эфире телеканала NewsNation. Экс-глава государства заметил, что примет такое решение в том случае, если выиграет голосование на следующих выборах на высший должностной пост страны.

То, что происходит там, ужасно... Это не работает, это не имеет ничего общего с ненавистью, это просто не работает... Безусловно, я бы отменил временный защитный статус и вернул гаитянских мигрантов в свою страну. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что из-за заявлений кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса и Дональда Трампа о том, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в городе Спрингфилде, в стране разгорелся скандал. Власти Гаити назвали такие высказывания в отношении своих соотечественников дискриминационными. Действующий президент США Джо Байден также осудил слова своих политических оппонентов.

Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками.

Фото и видео: YouTube / NewsNation