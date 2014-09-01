Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками

Экс-глава США напомнил о том, сколько жизней уносит фентанил.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии и экс-лидер Белого дома Дональд Трамп заявил местным журналистам о необходимости проведения военной операции в целях борьбы с трафиком по территории США синтетического наркотика фентанила. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления, транслировавшегося в эфире телеканала NewsNation. Эксперт указал зрителям шоу на то, что из-за фенталила и прочих запрещенных веществ, поступающих в страну из-за границы, в ежегодном режиме погибнет свыше 300 тысяч человек. Он сравнил этот показатель со смертью людей из-за "крупной войны".

Нам нужна военная операция. Из-за фентанила, из-за отравления фентанилом люди умирают в таких количествах, которые никто не видел, и наркотик идет из-за границы, из Китая, и мы это остановим. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что власти США переживают глубокий кризис из-за распространения синтетических наркотиков. Передозировка фентанилом остается одной из ключевых причин смертности молодежи. Вашингтон утверждает, что основным поставщиком синтетических наркотиков является Китай. В конце июля2024 года представители Белого дома сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.

Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах".

Фото и видео: YouTube / NewsNation