Канадцы оценили вертолет Ми-28НМ.

Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки". Таким образом канадские журналисты из издания HotCars прокомментировали отечественную разработку вертолета Ми-28. По версии аналитиков, борт заставит врагов "с криками броситься наутек в противоположном направлении".

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Эксперт полагает, что русские всегда считались одними из лучших производителей боевой авиационной техники. Во время вооруженных конфликтов в армии всегда находился на вооружении какой-либо самолет и вертолет. Журналист рассказал, что в последней модернизированной версии воздушного судна Ми-28НМ разработчики предусмотрели комплектацию, которой "позавидует любой летчик".

СМИ: вертолет Ми-28НМ получит сопоставимую с бомбардировщиками ударную мощь.

Фото: ТАСС