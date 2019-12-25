Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки". Таким образом канадские журналисты из издания HotCars прокомментировали отечественную разработку вертолета Ми-28. По версии аналитиков, борт заставит врагов "с криками броситься наутек в противоположном направлении".
Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21
Бенни Кик, автор статьи
Эксперт полагает, что русские всегда считались одними из лучших производителей боевой авиационной техники. Во время вооруженных конфликтов в армии всегда находился на вооружении какой-либо самолет и вертолет. Журналист рассказал, что в последней модернизированной версии воздушного судна Ми-28НМ разработчики предусмотрели комплектацию, которой "позавидует любой летчик".
СМИ: вертолет Ми-28НМ получит сопоставимую с бомбардировщиками ударную мощь.
Фото: ТАСС
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