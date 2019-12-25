С начала пандемии коронавирусом заболело 7% сотрудников администрации Петербурга

COVID-19 перенесли порядка 43 чиновника.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге COVID-19 заболело 7% сотрудников администрации. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным Смольного, с начала пандемии COVID-19 болезнь перенесли 43 чиновника. Отмечается, что часть сотрудников переведены на удаленную работу, а совещания проходят в дистанционном режиме.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге коронавирусом заболел 3701 человек. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26683 в 85 регионах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от COVID-19 погибла семья.

Фото:pixabay