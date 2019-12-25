Диетолог рассказала о продуктах, которые помогут с профилактикой опухолей.

Названы защищающие от рака продукты. Об этом журналистам "Российской газеты" сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Наталья Денисова. По сведениям эксперта, защитить организм от возникновения злокачественных опухолей могут продукты, содержащие антиоксиданты.

Врач рассказала, что процесс окисления в оболочки клетки может возникнуть при воздействии радиации, стрессе и других факторах. Из-за этого клетка начинает разрушаться, а антиоксиданты способны замедлить этот процесс. В рацион питания следует добавить витамины С, Е, бета-каротин.

Витамином E богато растительное масло, особенно подсолнечное, и орехи. Витамин C содержится в большом количестве в киви, шиповнике, черной смородине и красном перце, в картофеле и луке Наталья Денисова, врач-диетолог

Антиоксидант ликопин можно получить в томате. Особенно он полезен для мужчин, так как снижает риск возникновения предстательной железы. В оранжевых и красных овощах и фруктах содержатся каротиноиды, а в различных видах капусты — тиолы, необходимые для профилактики гормональных опухолей. Полезными также считаются зеленый чай, яблоки, сливы, малина и другие ягоды, содержащие катехины.

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