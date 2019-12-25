Диетолог предупредила об опасности чрезмерного употребления цитрусовых

Но с утра полезно употреблять цитрусовые в ограниченном количестве.

Апельсин или стакан свежевыжатого сока с утра помогут взбодриться. Надо только помнить, что сок лучше разбавить водой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Медик рассказала, что своим пациентам она советует с утра съедать какой-либо цитрусовый фрукт. Потому что ночью организм теряет влагу вместе с электролитами. Цитрусовый восполняет их и приходит бодрость. Можно пить воду с лимонным или апельсиновым соком. Или же делать апельсиновый сок, но разбавлять его водой.

При этом важно не переборщить с количеством потребляемых цитрусовых и других продуктов, содержащих витамин С. При переизбытке витамина С наступает противоположный эффект, он уже действует как окислитель, а не антиоксидант.

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