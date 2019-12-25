Врач назвала продукты, которые нельзя употреблять при лечении антибиотиками

Данные продукты препятствуют правильному усвоению препаратов.

Диетолог и член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала о продуктах, которые нельзя есть во время лечения антибиотиками. Об этом сообщили "Аргументы и факты".

Вред могут нанести грейпфруты, дрожжи, алкоголь и сахар. Все эти продукты препятствуют правильному усвоению препаратов и могут вызвать боль в животе, тошноту и даже нарушение сердечного ритма. Мучные изделия и сладкое могут только усугубить дрожжевую инфекцию, которая возникает после лечения.

Диетолог назвала продукты, которые нужно есть во время курса лечения. Это могут быть кефир, йогурты, квашеная капуста, артишоки, шпинат, петрушка, облепиха, термически обработанные фрукты и овощи.

Ранее петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых.

Фото: pixabay