В России карантин может закончиться ближе к лету.

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах. Об этом рассказали представители международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Они опубликовали работу, в которой создали прогноз относительно распространения COVID-19 по различным государствам. Эксперты проанализировали, когда в странах закончатся введенные карантины.

Специалисты объяснили, что при исследовании ориентировались на статистические данные и отчеты правительств. Они учли такие факторы как эффективность медицины в стране, а также количество инфицированных на данный момент. По мнению членов BCG, в России карантин закончится в середине июня или даже к концу июля. Это связано с поздним пиком заражений, который намечен на середину мая. Аналогичные прогнозы даются для Германии и США.

Эксперты считают, что в Великобритании карантин продлится еще дольше. Его могут продлить до конца июня или июля. Пик заражений коронавирусом в стране будет достигнут в конце мая. Бразилия, Аргентина, ЮАР пройдут наивысшую отметку по заболеваемости в июне. Из-за этого карантинные ограничения в трех странах продлятся до конца лета.

Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом.