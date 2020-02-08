Названы вакансии с наибольшей зарплатой в РФ

Исследование подготовила "Российская газета" совместно с компанией HeadHunter.

Подведены итоги исследования, показывающего, какие вакансии в России с большой зарплатой еще доступны в отечественных городах. На первом месте по результатам исследования расположились предложения специалисту, который может стать "генеральным директором / CEO" в Новосибирске – 800 тысяч рублей. Кроме того, столько же может заработать "главный инженер нефтеперерабатывающего завода" . Регион вакансии не уточняется.

Ниже в списке расположилась вакансия советника генерального директора по работе с банками в Москве (от 500 тыс. руб.), а также e-commerce директора (от 400 тысяч до 1 миллиона). Почти эту же сумму может получить потенциальный финансовый директор в Москве.

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