Названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов

Интересно, что в рейтинг попали два монстра из фильмов, снятых более 80 лет назад.

Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа. Интересно, что в списке оказались два монстра из фильмов, снятых более 80 лет назад.

Первое место занял герой фильма ужасов "Бабадук", который внушает страх своей таинственностью и держит зрителей в напряжении из-за монотонного стука в дверь и пугающего голоса.

На втором месте расположился легендарный вампир из классического немого хоррора 1922 года "Носферату. Симфония ужаса". Тройку лидеров замыкает другой кровопийца — Номак из фильма "Блэйд-2".

В топе-5 самых страшных чудовищ оказался монстр из фильма "Нечто" 1982 года и гремлины из картины Стивена Спилберга.

Ранее были названы самые страшные сериалы всех времен.

Фото: pixabay.com