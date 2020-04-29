Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Список возглавила картина "Люди Икс: Темный Феникс".

Издание Deadline составило список самых убыточных фильмов 2019 года. Лидирующую позицию в нем заняла американская супергеройская картина "Люди Икс: Темный Феникс". По результатам проката она ушла в минус на 133 млн долларов.

История рассказывает о Джин Грей, которая может превращаться в культового Темного Феникса. Во время опасной спасательной операции в космосе девушку поражает таинственная космическая сила. Она превращает героиню в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой мощью и своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля, раскалывая семью Людей Икс и угрожая уничтожить планету.

Второе место в антирейтинге занял боевик "Терминатор: Темные судьбы", потери которого составили 122,6 млн долларов. В тройке лидеров – киноадаптация мюзикла "Кошки" с убытками в размере 113,6 млн долларов.

В топ-5 списка также попал "Гемини" с Уиллом Смитом (111,1 млн долларов) и анимационный фильм "Потерянное звено". Несмотря на то, что он выиграл "Золотой глобус", убытки в прокате составили 101,3 млн долларов. В случае с этим фильмом, дело оказалось не в плохих отзывах критиков и зрителей, а в достаточно большом для жанра бюджете и низком зрительском интересе.

Ранее мы писали, что "Мстители. Финал" возглавили список самых прибыльных фильмов 2019 года.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia