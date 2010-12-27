Финляндия стала самой счастливой страной в мире

Россия заняла в этом рейтинге 59-ю строчку.

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало ежегодный рейтинг World Happiness Report 2018. Самой счастливой страной прошлого года стала Финляндия.

Рейтинг ведется с 2013 года. При его составлении авторы работы учитывают шесть факторов: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Все эти показатели оцениваются по десятибалльной шкале, после чего выводится средний балл для каждой страны.

Возглавила список Финляндия. У нее насчитали 7,63 балла. В пятерке лидеров также оказались Норвегия (7,59), Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). Россия в этом рейтинге щаняла 59-е место с 5,81 баллами.

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