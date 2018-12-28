На майские праздники большинство туристов посетят Петербург

В топ-3 также вошли Казань и Москва.

Петербург стал самым популярным направлением у туристов на майские праздники. По данным броней отелей для проживания c 1 по 12 мая 2019 года рейтинг составил сервис Tvil.ru.

Помимо Петербурга, в топ-5 вошли Казань, Москва, Петрозаводск, Нижний Новгород. В среднем, путешественники приедут в Петербург на три дня. Сутки проживания стоят около трех с половиной тысяч рублей. В Москве за сутки проживания придется заплатить 2,7 тысяч рублей.

Ранее Петербург стал лучшим городом мира для путешествий на Международный женский день.

Фото: Piter.TV