Петербург стал лучшим городом мира для путешествий на Международный женский день

Даже Париж оказался лишь на втором месте.

Санкт-Петербург стал лучшим городом мира, в котором туристы хотят провести Международный женский день. Об этом сообщает портал ТурСтат.

За город на Неве проголосовали 22% опрошенных, на втором месте оказался один из самых романтичных городов мира – Париж (18% голосов). В тройку попал еще один российский город – Сочи (10%). Далее по списку идут Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта.

Международный женский день отмечается 8 марта на территории стран СНГ, также праздник считается признанным в ООН.

Ранее на Piter.TV: Мужчины угадывают желания женщин на 8 марта.

Фото: Piter.TV