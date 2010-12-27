Мужчины угадывают желания женщин на 8 марта

Они готовят те самые подарки, которые и хотели бы получить представительницы женского пола.

На Международный женский день мужчины планируют дарить своим дамам ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. И такое решение совпадает с пожеланиями женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для размещения объявлений "Авито".

В опросе приняли участие около 1,5 тысяч мужчин. Поздравлять женщин с праздником собираются 90% представителей сильного пола. При этом активнее всех это будут делать россияне в возрасте от 36 до 45 лет (94%).

Женщины на 8 марта хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевку (по 18%). Мужчины хорошо угадывают пожелания прекрасного пола, так как они в первую очередь собираются дарить косметику и парфюмерию (35%), ювелирные украшения (31%), подарочный сертификат (21%) и бытовую технику (15%). Исследователи

Еще 3% опрошенных решили удивить своих женщин и подарить им автомобиль. Есть и те, кто будут дарить своим прекрасным половинкам: "портрет президента в рамке", "поход в KFC", "заботу и внимание", "электромассажер" и другое.

Также в преддверии 8 марта эксперты дали советы по выбору цветов.

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