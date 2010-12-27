В преддверии 8 марта эксперты дали советы по выбору цветов

Выбрать красивый и качественный букет не самая простая задача. В преддверии Международного женского дня эксперты Роскачества дают советы по выбору цветов и сохранению их свежести. А также рассказывают, как продавцы придают свежий вид застоявшимся цветам.

Чтобы цветы имели более товарный вид, продавцы обрывают подсохшие и темные лепестки, выбирают яркую упаковку, собирают композиции из увядающих и свежих цветов. Эксперты советуют просить продавцов собирать композиции из свежих цветов сразу при вас.

Отдавать предпочтение стоит полураспустившимся цветам. Оптимальный вариант - раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет — это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки.

Бутон должен быть правильной формы, гладкий и упругий, без каких-либо пятен или полос. Бутон тюльпанов нельзя стягивать резинкой, а у гербер нельзя закреплять бутон липкой лентой у основания. Бутон розы должен быть твёрдым у основания.

Стебли свежих цветов должны быть упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель повреждён, а значит, цветок проживёт недолго. Срез должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха.

Как упаковать букет

Если в букете цветы одного вида, то будет достаточно простой широкой шелковой ленты. Упаковка при любой композиции не должна быть яркой, чтобы не отвлекать внимание от содержимого. Натуральные мягкие тона упаковки гармонируют с любыми цветами. Также же хорошо смотря фетр, крафтовая, гофрированная бумага, сетки или стилизованные газеты.

Как хранить цветы

Нужно обновить срез на 2-3 сантиметра, держа стебли под струей воды. Два букета ставить в одну вазу не стоит. Розы и лилии любят прохладную воду (у лилий нужно оборвать тычинки, пока не появилась пыльца). Герберы нужно ставить в воду комнатной температуры. Сирень и хризантемы любят теплую воду. В вазу можно добавить специальный порошок для продления свежести, две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем), растолчённую таблетку аспирина (для роз). Через три дня можно обновить стебли, и сменить воду

Ранее на Piter.TV: Эксперты дали советы по выбору муки, масла и яиц для блинчиков.

Фото: Piter.TV