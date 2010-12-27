Эксперты дали советы по выбору муки, масла и яиц для блинчиков

В России с 4 по 10 марта проходит Масленица.

В России с 4 по 10 марта проходит Масленица. Чтобы приготовить самые вкусные блины и начинку, специалисты Роскачества дали специальные рекомендации россиянам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мука для блинов

Для того, чтобы блины получались тонкими и воздушными, нужно выбирать пшеничную муку высшего сорта или сорта "экстра". Покупать муку лучше в плотной бумажной упаковке, так как она так дольше хранится и не плесневеет.

Мука должна быть белой или кремовой, при замешивании теста не должна быть клейкой. Для тонких блинов нужно, чтобы мука была сухой и слегка поскрипывала между пальцами.

Подсолнечное масло для жарки блинов

При выборе рафинированного масла для жарки нужно обращать внимание на срок годности. Чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта и придает прогорклый вкус. Чем светлее цвет масла, тем оно лучше. Храниться этот продукт должен при температуре от +5 до +20 °С и в темном месте, без попадания солнечных лучей.

Куриные яйца для блинов

На каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр – они могут быть синими или красными. Буква "Д" обозначает, что яйцо – диетическое. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней. Любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней.

На столовых яйцах можно увидеть букву "С" и такие яйца будут храниться вне холодильника до 25 суток. При покупке нужно посмотреть, чтобы упаковка была чистая, а скорлупа без трещин.

Масло сливочное для блинов

Масло должно быть сделано исключительно из молочных жиров. Если в составе есть арахисовое, пальмовое или кокосовое масло – это уже молокосодержащий продукт.

Масло должно быть в фольге, а не в пергаменте, так как фольга задерживает испарение влаги и защищает продукт от фотоокисления. На прилавках магазина масло должно храниться при температуре от +2 до +6 °C.

Лучшие начинки для блинчиков

Мёд

ГОСТированными видами монофлорных сортов меда являются всего три: гречишный, липовый и подсолнечниковый.

При покупке меда обращайте внимание на дату производства и на цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто невозможно. Если мед закристаллизовался – это первый признак натурального продукта, который содержит полезные свойства.

Сгущенное молоко

В составе настоящего сгущенного молока может быть только молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт.

Творог

На этикетке должно быть написано "творог", а не молокосодержащий продукт. В вакууме творог хранится до 30 дней, в пергаменте или кашированной фольге – до 7 дней, творог на развес нужно употребить в течение 36 часов. На упаковке не должно быть потёртостей и текст с данными должен быть четко пропечатан.

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