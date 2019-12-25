Названы самые провальные проекты Netflix

В список попали 20 картин, вышедших на стриминговой платформе.

Журналисты издания Independent назвали 20 самых провальных картин, вышедших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для составления списка послужил недавний выход на платформе фильма "Ребекка" и сериала "Эмили в Париже". Они получили низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.

В числе "неудачников" Netflix оказался сериал Райана Мерфи "Голливуд", премьера которого состоялась в мае текущего года. В Independent заявили, что после просмотра этой картины трудно понять, что это – "фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия".

Действие разворачивается в 1940-х гг. Новые молодые таланты отправляются покорять "фабрику грез". Мечты о славе и творческие амбиции героев сталкиваются с порочной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.

В список Independent также попал комедийный телесериал "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. По мнению журналистов, в этом шоу мало комедии, а основная идея напоминает больше "набросок", чем целостную историю.

В новом проекте Стив Карелл сыграл генерала Марка Нэйрда. Он мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими войсками. Нэйрд отправляется на секретную базу в Колорадо, где вместе с учеными выполняет приказ президента по освоению Луны и установлению США господства в космосе.

К провальным проектам Netflix также отнесли шоу "Ненасытная" (2018), многосерийную драму "Вдали" (2020), триллер "Что, если" (2019), драму "Разум в огне" (2016) и др.

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Фото: Entertainment Weekly