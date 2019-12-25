Названы самые провальные проекты Netflix

Журналисты издания Independent назвали 20 самых провальных картин, вышедших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для составления списка послужил недавний выход на платформе фильма "Ребекка" и сериала "Эмили в Париже". Они получили низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.
В числе "неудачников" Netflix оказался сериал Райана Мерфи "Голливуд", премьера которого состоялась в мае текущего года. В Independent заявили, что после просмотра этой картины трудно понять, что это – "фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия".
Действие разворачивается в 1940-х гг. Новые молодые таланты отправляются покорять "фабрику грез". Мечты о славе и творческие амбиции героев сталкиваются с порочной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.
В список Independent также попал комедийный телесериал "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. По мнению журналистов, в этом шоу мало комедии, а основная идея напоминает больше "набросок", чем целостную историю.
В новом проекте Стив Карелл сыграл генерала Марка Нэйрда. Он мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими войсками. Нэйрд отправляется на секретную базу в Колорадо, где вместе с учеными выполняет приказ президента по освоению Луны и установлению США господства в космосе.
К провальным проектам Netflix также отнесли шоу "Ненасытная" (2018), многосерийную драму "Вдали" (2020), триллер "Что, если" (2019), драму "Разум в огне" (2016) и др.
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Фото: Entertainment Weekly
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