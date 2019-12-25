Золушка сменит пол и цвет кожи в новом фильме от Disney

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что актер Чоузен Джейкобс станет Золушкой в новом фильме от компании Disney. Об этом сообщает Deadline.
Картина получила название "Sneakerella". Планируется, что она выйдет в 2021 году. По сюжету Чоузен Джейкобс предстанет в образе начинающего дизайнера кроссовок, который работает продавцом в обувном магазине. Он скрывает свой талант от отчима и двух сводных братьев. Также он влюбляется в дочь звезды баскетбола и спортивного магната.
Авторы проекта отметили, что "Золушка" станет классической сказкой для нового поколения.
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Фото:chosenjacobs, кадр из мультфильма
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