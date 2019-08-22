Названы самые высокопроизводительные смартфоны с ОС Android

В рейтинг попали пять популярных моделей телефонов.

Специалисты назвали самые высокопроизводительные смартфоны, работающие на ОС Android. В рейтинг попали пять популярных моделей телефонов. Об этом пишут "Актуальные новости".

Лидирует в списке ASUS ROG Phone 2 с процессором Snapdragon 855 Plus и 12 Гб оперативной памяти. Аппарат имеет 59-дюймовый AMOLED-экран, развертку на 120 Гц и откликается за 1 мс.

Второе место досталось OnePlus 7 Pro с безрамочным дисплеем и высококачественными наушниками с микрофоном. Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy S10 с экраном Dynamic AMOLED на 6,1 дюйма и платформой Exynos 9820.

В топ-5 также попали Xiaomi Black Shark 2 и Razer Phone 2. Последний гаджет получил широкую популярность у геймеров. Он оснащен 5,7-дюймовым IGZO-экраном, процессором Snapdragon 845 и системой охлаждения с испарительной камерой.

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Видео: YouTube/Mrwhosetheboss, Android Police