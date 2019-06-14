Forbes назвал имена самых богатых рэперов

Данные предоставлены за 2019 год.

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых рэп-исполнителей. Данные предоставлены за 2019 год.

На первой строчке оказался Jay-Z. Он стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило один миллиард долларов. За ним следует Dr. Dre, у которого в кармане 800 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Diddy (Puff Daddy) с 740 млн долларов.

В топ-5 также попал муж Ким Кардашян — Канье Уэст. Его состояние оценивается в 240 млн долларов. Пятое место досталось рэперу Drake с состоянием 150 млн долларов.

Ранее Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки.

Видео: YouTube / DrDreVEVO, Diddy, Kanye West