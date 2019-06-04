Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Победительница обошла Мадонну, Селин Дион и Бейонсе.

Американская поп-певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные журналом Forbes.

По данным издания, состояние 31-летней певицы составляет 600 миллионов долларов. Помимо прибыли с продажи альбомов и билетов на концерты, Рианна зарабатывает на партнерстве с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, а также персональной линии нижнего белья Savage X Fenty. Вместе с LVMH актриса владеет брендом косметики Fenty Beauty.

Ниже Рианны в списке самых богатых женщин в мире музыки расположились Мадонна с состоянием в 570 миллионов долларов, Селин Дион с 450 миллионами долларов и Бейонсе с 400 миллионами долларов.

Ранее Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых певиц 2018 года.

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