Названы самые безопасные направления для путешествий в 2020 году

Independent составил рейтинг самых безопасных стран для туристов в эпидемиологическом плане.

Самым безопасным направлением для путешествий в 2020 году назвали Вьетнам. Об этом сообщили журналисты из издания Independent. Специалисты составили рейтинг государств, которые успешно справились с пандемией COVID-19 и поэтому могут быть рекомендованы к посещению путешественниками.

Журналисты отметили, что за время вспышки коронавируса во Вьетнаме было зарегистрировано 342 пациента. При этом ни один из них не скончался от инфекции. К такой позитивной статистике привело оперативное реагирование правительства на пандемию и введение жестких ограничительных мер. На второй позиции списка оказалась Греция.

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В топ-три вошел Гонконг. Власти города ограничили поездки жителей в Китай и ввели требование ношения респираторных масок. В списке эпидемиологически безопасных стран попала Исландия. Там правительство активно тестировало граждан на наличие коронавируса.

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