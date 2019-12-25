Глава Минздрава объяснил, через что пройдут туристы после 24 июня.

Испания будет проводить тройной контроль въезжающих туристов. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Илья Сальвадор. Он напомнил, что государство открывает свои границы для стран Шенгенского соглашения с 21 июня. Исключением стала Португалия, с которой транспортное сообщение возобновится с 1 июля. С этой же даты Мадрид открывает границы и для государств, не входящих в ЕС.

Будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля...Всего к проведению контроля будут привлечены около 700 специалистов Илья Сальвадор, министр здравоохранения Испании

Чиновник отметил, что на первом этапе проверки человек должен будет предоставить документы о том, где он будет останавливаться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях. Затем туриста направят на визуальный контроль и проверку температуры. Если одна из проверок не будет пройдена, то далее иностранного гостя отправят на медицинский осмотр.

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