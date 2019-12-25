Испания будет проводить тройной контроль въезжающих туристов. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Илья Сальвадор. Он напомнил, что государство открывает свои границы для стран Шенгенского соглашения с 21 июня. Исключением стала Португалия, с которой транспортное сообщение возобновится с 1 июля. С этой же даты Мадрид открывает границы и для государств, не входящих в ЕС.
Будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля...Всего к проведению контроля будут привлечены около 700 специалистов
Илья Сальвадор, министр здравоохранения Испании
Чиновник отметил, что на первом этапе проверки человек должен будет предоставить документы о том, где он будет останавливаться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях. Затем туриста направят на визуальный контроль и проверку температуры. Если одна из проверок не будет пройдена, то далее иностранного гостя отправят на медицинский осмотр.
Африканские страны получат китайскую вакцину от COVID-19.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все