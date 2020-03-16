Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

В антирейтинге лидируют кавказские республики, Алтай и Тыва.

Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы. О статистических данных рассказали журналисты РИА Новостей. Они предоставили показатели за период с ноября 2019 года по январь 2020 года.

Наиболее высокий уровень безработицы выявлен на Кавказе. Речь идет об Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), Чечне (13,5%), Дагестане (13,5%). В антирейтинге также лидируют Карачаево-Черкесия (11,4%), Кабардино-Балкария (11,2%). Высокие показатели зарегистрированы на Алтае (12,9%) и Туве (11,8%).

Самая благоприятная ситуация зафиксирована в Москве и Петербурге (по 1,5%). В топ-пять регионов с наименьшей безработицей попали ЯНАО (1,8%), ХМАО (2,3%), Московская область (2,6%).

Ранее в 2020 году безработица сохранится на уровне 4,5-4,7%.