Лидируют Москва и Петербург.

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни. Наиболее высокое качество жизни зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Сводных балл данных регионов составил 70 из 100. Об этом сообщили "РИА Новости".

Эксперты полагают, что в ближайшие годы лидеры списка не изменятся. Она попали наверх топа благодаря развитой инфраструктуре, уровню экономики и потенциалу развития. Также высокий уровень замечен в Татарстане, Белгородской области, Краснодарском крае.

Наименьшие показатели в Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии и Туве. Низкий уровень качестве жизни также показывают Бурятия, Северная Осетия, Алтай, Калмыкия и Забайкалье. Причиной стало низкое экономическое и социальное развитие, безработица и низкая зарплата.

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