В список включили ленты "Аватар", "Комната", "Пятьдесят оттенков серого" и "Основной инстинкт 2".

В воскресенье. 16 февраля, стало известно о том, что эксперты составили рейтинг худших сцен секса в кино. Соответствующий рейтинг опубликовало издание The Independent.

В список вошли 17 наиболее неудачных постельных эпизодов в фильмах. Критики назвали самыми неудачными постельные сцены в таких фильмах, как "Джильи" с Дженнифер Лопез и Беном Аффлеком, "Говард-утка" и "Убей меня нежно".

Также The Independent включил в рейтинг киноленты "Аватар", "Комната", "Пятьдесят оттенков серого" и "Основной инстинкт 2".

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Видео: Youtube / a skvorcov, Pete Glanz, Universal Pictures UK