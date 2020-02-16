В этом году "Паразиты" удостоились четырех: за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что Тильда Суинтон снимется в телеадаптации " Паразитов" Пон Чжун Хо. Об этом сообщает The Illuminerdi.

Известно, что шестисерийный сериал снимет режиссер оригинального фильма Пон Чжун Хо. Переговоры о телеадаптации киноленты начались задолго до итогов "Оскара".

Напоним, что в этом году "Паразиты" удостоились сразу четырех наград на премии "Оскар". Кинолента забрала награду за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. Также "Паразиты" названы "лучшим фильмом" и " лучшим фильмом на иностранном языке".

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