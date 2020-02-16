В предпродаже было реализовано билетов на общую сумму 72 млн рублей.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что "Лёд 2" с Петровым установил рекорд в премьерный день показа. Согласно сведениям ЕАИС премьера этой киноленты стала самой успешной в истории российского кинопроката.

Известно, что "Лёд 2" установил рекорд ещё в предпродаже билетов. Россияне купили их на общую сумму 72 млн рублей. А в первый день проката лента собрала 183,7 млн рублей.

По сюжету продолжения у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь. Однако Надю начинает душить домашний уют, и она уходит. Герой отпускает ее и начинает в одиночку заботиться о дочери, оставив перспективную карьеру хоккеиста. Но лед не отпускает их семью, и вскоре дочь сама почувствует тягу встать на коньки.

Фильм вышел на большие экраны 14 февраля 2020. Напомним, что первая часть картины в день премьеры собрала 89,3 млн рублей.

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Видео: Youtube / SonyPicturesRU