Лидер Rammstein назвал русским матерным словом свою новую группу

Слово обозначает направление, куда посылают неприятного тебе человека.

В сети появились новый клип и песня от проекта вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Название группы латиницей обозначает направление, куда русскоязычные люди посылают неприятных им людей. Новая песня называется "Till The End" и отличается жестким электронным звучанием. Таким образом проект стал третьей группой Линдеманна, наряду с Rammstein и Lindemann.

Клип на песню отличается провокационным содержанием и уже размещен на одном из сайтов "для взрослых".

Ранее в сети появился провокационный клип группы Lindemann на песню Platz Eins с нового альбома группы. По сюжету видео, безрукий и безногий Тилль Линдеманн мечтает о девушках и покоряет их, действуя как маньяк.

Видео: Lindemann Official / YouTube