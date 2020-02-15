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Вчера, 22:39
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fvbykov
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Лидер Rammstein назвал русским матерным словом свою новую группу

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Слово обозначает направление, куда посылают неприятного тебе человека.

В сети появились новый клип и песня от проекта вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Название группы латиницей обозначает направление, куда русскоязычные люди посылают неприятных им людей. Новая песня называется "Till The End" и отличается жестким электронным звучанием. Таким образом проект стал третьей группой Линдеманна, наряду с Rammstein и Lindemann.

Клип на песню отличается провокационным содержанием и уже размещен на одном из сайтов "для взрослых".

Ранее в сети появился провокационный клип группы Lindemann на песню Platz Eins с нового альбома группы. По сюжету видео, безрукий и безногий Тилль Линдеманн мечтает о девушках и покоряет их, действуя как маньяк. 

Видео: Lindemann Official / YouTube

Теги: till lindemann, музыка, тилль линдеманн
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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