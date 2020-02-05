Тилль Линдеманн без рук и ног появился в новом квест-клипе по-петербургски

Часть сцен была снята в Петербурге.

В сети появился провокационный клип группы Lindemann на песню Platz Eins с нового альбома группы. По сюжету видео, безрукий и безногий Тилль Линдеманн мечтает о девушках и покоряет их, действуя как маньяк.

Отметим, что часть сцен в видео была снята в петербургских квест-комнатах. Сам клип располагает сценами жестокости и частой "обнаженкой", посмотреть на которую можно на отдельном ресурсе платно.

Ранее мы сообщали о том, что Тилль Линдеманн выступит с сольным проектом в Петербурге. Лидер Rammstein попытается собрать "Сибур Арену". Весной 2020 года у группы Lindemann запланирован масштабный европейский тур. Одной из остановок команды станет Санкт-Петербург. Концерт состоится 3 марта 2020 года.

Видео: Lindemann Official / YouTube